Serie A, 4 turni a Joao Pedro

ROMA, 27 DIC - L'espulsione decisa dopo consulto al Var nei minuti finali di Cagliari-Fiorentina costa quattro giornate di squalifica a Joao Pedro. Il brasiliano della squadra sarda, già ammonito per simulazione nel corso della partita, si era fatto cacciare negli ultimi minuti di gioco per un inutile pestone su Chiesa. L'arbitro Marco Di Bello in un primo momento non aveva preso provvedimenti, poi era stato chiamato dal collega alla moviola e, dopo aver rivisto le immagini al Var, aveva deciso di estrarre il rosso diretto mandando fuori il giocatore del Cagliari. Nella motivazione del provvedimento del giudice sportivo Gerardo Mastrandrea viene precisato che Joao Pedro ha preso un turno perché essendo già diffidato aveva ricevuto un giallo e altri tre "e per avere volontariamente pestato il piede di un calciatore avversario, a gioco fermo, procurandogli danni fisici". Un turno di squalifica è stato invece comminato a Poli del Bologna, Mario Rui del Napoli, Ajeti del Crotone e Baselli del Torino.