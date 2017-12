Bonucci, il Milan tornerà al suo livello

ROMA, 27 DIC - "Penso che nei momenti di reale difficoltà, quando ti trovi sul campo, la testa ti aiuti tanto, perché dove non ci arrivi con le gambe ci puoi arrivare col cervello. In questi mesi, ho fatto fatica da questo punto di vista perché avevo la testa impegnata da tanti pensieri e il mio livello fisico non era ottimale". In un lunga intervista alla rivista 'Forza Milan', Leonardo Bonucci parla dei suoi primi mesi nel club rossonero, che non sono andati come tutti avrebbero voluto. "Dopo la squalifica di due giornate, ho lavorato sia sul fisico che sulla testa e sono riuscito a esprimermi come avrei voluto sin dall'inizio. Sono d'accordo con Gattuso: gambe e testa vanno di pari passo, ma nei momenti di difficoltà la testa ti aiuta a rendere quel qualcosa in più. Sono sicuro che, da questo momento in avanti, tireremo fuori il meglio da ognuno di noi e - conclude il capitano rossonero - riporteremo il Milan ai livelli che gli competono".