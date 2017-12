Lippi, per Figc persone che amano calcio

ROMA, 26 DIC - "Cosa spero per la Federazione? Che finalmente ci siano persone che conoscono il calcio, che amano e vivono il calcio e di conseguenza lo trasmettano agli altri. In questo momento non ci sono". Lo ha detto l'ex ct azzurro Marcello Lippi in un'intervista diffusa dal Tg1 Rai. "Non voglio tirare la volata di nessuno - ha aggiunto -, di sicuro servono persone che conoscono il calcio". L'attuale commissario tecnico della Cina non vede con preoccupazione il futuro dell'Italia calcistica: "Non è brutto - ha sostenuto al microfono di Donatella Scarnati-, ci sono ottimi giovani calciatori che garantiranno un ottimo futuro all'Italia. Il ct? Al momento non è il problema più grande, il problema più grande è un altro". Lippi ha poi ribadito di non essere stato lui a scegliere Gian Piero Ventura: "La verità è che non sono stati io a sceglierlo, e su questo io non ho denigrato nessuno".