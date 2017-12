C.Italia: in 50 mila per derby a S.Siro

MILANO, 26 DIC - Attesi 50 mila tifosi per il derby di Coppa Italia di domani, mentre sabato 30 dicembre saranno oltre 55 mila i supporter nerazzurri che riempiranno gli spalti di San Siro per caricare l'Inter contro la Lazio, nell'ultima partita del girone d'andata. Le feste non fermano l'entusiasmo degli appassionati di calcio milanesi che, ancora una volta e nonostante gli ultimi risultati deludenti rispondono presente all'appello dei due club. Quest'anno per la prima volta il campionato non si ferma, posticipa la sosta natalizia, una novità che si prospetta un successo almeno per la Milano nel calcio.