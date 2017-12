C.Italia: Li Yonghong torna a San Siro

MILANO, 26 DIC - Il presidente del Milan, Li Yonghong, si prepara a tornare a San Siro quattro mesi dopo l'ultima volta. Come apprende l'ANSA, infatti, il proprietario cinese è atteso domani sera allo stadio per assistere al derby di coppa Italia contro l'Inter, sfida secca con in palio un posto in semifinale. La sua prima volta in tribuna d'onore è stata proprio in occasione di un derby nella passata stagione, subito dopo il closing con cui ha acquistato il Milan da Silvio Berlusconi. Poi Li Yonghong ha assistito al debutto casalingo in questo campionato, il 27 agosto contro il Cagliari.