Goleador 2017, Kane insidia Messi

ROMA, 26 DIC - Ci sarà suspense fino alla fine per sapere chi sarà l'attaccante più prolifico dell'anno 2017. Al momento, guida la classifica Leo Messi che nel 'Clasico' ha messo a segno il suo 54 gol dell'anno solare, ma non è detto che il fuoriclasse del Barcellona riuscirà a fregiarsi dell'ennesimo titolo, perché è seguito da vicino da Harry Kane, l'attaccante del Tottenham che sabato scorso ha sepolto con una sua tripletta Burnley, portandosi a quota 53. E oggi, nel consueto "Boxing Day" il classe '93 degli Spurs - che oggi giocherà a dispetto dell'argentino che tornerà in campo solo all'Epifania - avrà la possibilità di agganciare o addirittura superare il cinque volte Pallone d'oro. Per essere capocannoniere 2017, Kane dovrà però segnare almeno due gol contro il Southampton a Wembley.