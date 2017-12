Calcio: Mkhitaryan "costa troppo", Dortmund si tira indietro

ROMA, 25 DIC - L'amministratore delegato del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, ammette che il proprio club "non può permettersi l'ingaggio di Henrikh Mkhitaryan", fantasista del Manchester United, "anche se lo volesse". E' il Daily mirror a scriverlo, sulla propria edizione online. Il giornale spiega come il giocatore armeno sia caduto in disgrazia con il club dei 'Red devils', ma nel contempo il costo del suo cartellino, sommato al salario annuale, rischia di scoraggiare qualsiasi tentativo di acquisto da parte di altre società. "Conosco i dettagli economici del trasferimento di Mkhitaryan al Manchester United come nessun altro", ha detto Watzke, parlando alla Bild. "Ecco perché, il suo ritorno a Dortmund, è concepibile solo con una grande quantità d'immaginazione". Non è un mistero che il giocatore interessi anche all'Inter: attualmente il cartellino di Mkhitaryan è valutato poco meno di 40 milioni di euro. (ANSA).