Vela:Sydney-Hobart con Mascalzone Latino

ROMA, 25 DIC - La stagione sportiva 2017 del team di Mascalzone Latino si chiude con la partecipazione alla Rolex Sydney Hobart, una regata mitica e unica che da anni mette a dura prova i migliori equipaggi. Come da tradizione la partenza è fissata domani. L'edizione 2017 vedrà per la prima volta i 'Mascalzoni' al via a bordo del Cookson 50, una barca con la quale hanno ottenuto risultati di assoluto rilievo: vittoria Orc e Irc, alla Rolex Middle sea race (2015 e 2016); nel 2017 è arrivato il titolo iridato Orc worlds di Trieste e il successo al debutto nella Volvo Hong Kong to Vietnam race. E così, davanti all'Opera house di Renzo Piano, sarà di nuovo possibile fotografare uno scafo targato Mascalzone Latino dopo un decennio dall'ultima volta con il Farr 40. Il Cookson 50 blu, senza l'armatore-timoniere Vincenzo Onorato, verrà affidato a Matteo Savelli, Stead, Bressani, Favini, Moore, Ciampalini, Figlia di Granara, Burnell, Chiarugi, Clougher e Fantini. Infine il coach e sail designer Marco Savelli.