Auguri Ferrari'pronti dare massimo 2018'

ROMA, 24 DIC - ''Quello che si sta per chiudere è stato un anno speciale per la Ferrari, che ha festeggiato in tutto il mondo i suoi 70 anni''. Nel giorno della vigilia di Natale la casa di Maranello posta gli auguri di buone feste sul sito media del Cavallino salutando i suoi primi 70 anni e guardando al futuro. ''E dopo le celebrazioni - si legge sul sito della Rossa dedicato alla stampa - come sempre ci si prepara ai 70 anni che verranno e soprattutto a una nuova stagione che vedrà le vetture di Maranello come sempre pronte a dare il massimo in pista e su strada. A tutti voi, i migliori auguri di buone feste!''.