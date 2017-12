Peccenini guarda a 2018 e punta'Le Mans'

MILANO, 24 DIC - Sarà una stagione 2018 del tutto particolare quella di Pietro Peccenini. Grande protagonista sulla F.Renault 2.0 nel campionato internazionale VdeV riservata alle monoposto, il pilota milanese dividerà gli impegni dentro e fuori la pista. Da una parte tornerà sulla monoposto all'assalto del titolo Gentleman Driver della serie internazionale che scatta da Barcellona a marzo, titolo conquistato già due volte, dall'altra intraprenderà il lavoro necessario a finalizzare il proprio debutto tra i Prototipi, al momento, sempre al fianco del team lombardo TS Corse, programmato nella classe LMP3. Si tratta di un passo importante per Peccenini, che non esclude un eventuale approdo futuro anche alla 24 Ore di Le Mans. Nel frattempo è già iniziato il lavoro preparatorio proprio per la nuova stagione nel VdeV grazie a tre intense giornate di test appena svolte proprio a Barcellona con la squadra di Stefano Turchetto, durante le quali Peccenini ha fatto segnare il nuovo record personale sulla pista catalana