Da Zanche punta al vertice Rally europei

BORMIO (SO), 24 DIC - Si impennano le ambizioni di Lucio Da Zanche. Il campione europeo 2014 e tre volte campione italiano rally storici con la Porsche 911 by Sanremo Games alza l'asticella degli obiettivi sportivi ed è al lavoro in ottica di un programma di vertice nei rally europei 2018. La grande novità per il rilancio potrebbe concretizzarsi nella preparazione di un esemplare di Porsche 911 gruppo B, con la quale il campione valtellinese rilancerebbe la sfida ai vertici assoluti della serie continentale, oltre che nei rally italiani e al Monza Rally Show, potendo sfidare ad armi pari le Lancia. Non solo. Per la nuova stagione Da Zanche sta programmando anche alcune uscite su Prototipo nelle corse in salita del Tricolore Montagna, da valutare a seconda degli impegni nei rally.