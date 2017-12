5 stelle alla RomaOstia half marathon

ROMA, 24 DIC - La HuaweI RomaOstia Hal Marathon è ufficialmente la mezza maratona più stellata d'Italia. La 44sima edizione della storica gara, in programma l'11 marzo 2018, ha ricevuto le 5 stelle delle 'Quality Road Race' della European Athletics, la federazione continentale della Iaaf. Il 'certificato di qualità' viene attribuito alle gare su strada più prestigiose e famose in Europa, scelte per il rispetto di ben 54 criteri di sicurezza e qualità tra tutte le competizioni che sono state insignite di una Label Iaaf. Criteri che la mezza maratona organizzata dal gruppo sportivo Bancari Romani, da quest'anno insieme ad Rcs Sport, rispetta appieno, tanto da conquistare tutte e cinque le stelle messe a disposizione dalla European Athletics. "E' un segnale di attenzione da parte della European Athletics che ci spinge a fare sempre meglio per soddisfare le migliaia di runners italiani e internazionali che ogni anno si danno appuntamento per la RomaOstia", ha detto il presidente del comitato organizzatore, Luciano Duchi.