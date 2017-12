Basket: Nba, Atlanta piega Dallas

ATLANTA, 24 DIC - Atlanta e Belinelli tornano alla vittoria (la seconda nelle ultime otto gare) prevalendo su Dallas per 112-107 nello scontro delle due squadre fanalino di coda nelle due Conference, gli Hawks a est e i Mavericks a ovest. Protagonista del successo di Atlanta Dennis Schroder, con 33 punti, 27 nel solo secondo tempo. Dopo aver dato forfait nella notte tra venerdi' e sabato a Oklahoma City a causa di una caviglia slogata, il tedesco e' stato decisivo nella parte finale del match con una 'bomba' da tre punti a 1 minuto e 21 secondi dalla fine che ha portato gli Hawks avanti 110-107. Al contrario Marco Belinelli che, dopo i 27 punti e la prima partenza della stagione nel quintetto iniziale contro i Thunder, ha finito stavolta con soli due punti a referto. La guardia emiliana non ha pero' mai tirato dalla lunetta e rimane quindi in piedi la sua serie degli ultimi 28 'liberi' senza errori. Niente da fare invece per i Clippers privi di Danilo Gallinari a Memphis: vittoria dei Grizzlies per 115-112.