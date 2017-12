Rugby: Pro 14,a Benetton derby con Zebre

TREVISO, 23 DIC - IL Benetton Treviso ha battuto le Zebre per 27-14 nel primo dei derby italiani del Guinness Pro14 di rugby, giocato allo stadio Monigo. Per i veneti due mete di Esposito, una di Fava e Gori, trasformazioni di Banks e McKinley e un calcio piazzato di Banks. Per le Zebre meta di Bisegni e calci piazzati di Canna (2) e Violi. Cartellino rosso al bianconero Meyer al 46'.