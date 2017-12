Lazio: Inzaghi, vorrei rinnovo De Vrij

ROMA, 23 DIC - "Avevamo contro un Crotone ben organizzato, ci ha concesso poco nel primo tempo. Probabilmente avremmo dovuto sfruttare meglio certe situazioni ma nel secondo tempo si è vista una bella Lazio. Avevamo bisogno di questa vittoria, l'abbiamo centrata". Così Simone Inzaghi a fine match. Una partita messa in discesa dagli ingressi di Lulic e Felipe Anderson nel finale. Dopo la rete al Cittadella, oggi il brasiliano ha trovato il gol in campionato dopo 230 giorni: "Sono contento che abbia fatto due gol in due spezzoni di partita. Sicuramente con il suo rientro la Lazio si rinforza ulteriormente", ha spiegato Inzaghi, che per Natale sogna un solo regalo: "Mi piacerebbe trovare il rinnovo di de Vrij sotto l'albero. Per me è un piacere allenarlo, ha grandi qualità. So che sta parlando con la società, sono cose che riguardano loro, noi seguiamo gli sviluppi", chiosa il tecnico biancoceleste.