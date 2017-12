Serie A: Cagliari-Fiorentina 0-1

ROMA, 22 DIC - Un gol del nuovo entrato Babacar, al 37' della ripresa su assist di Federico Chiesa, regala la vittoria alla Fiorentina sul campo del Cagliari, nel secondo anticipo della 18/a giornata del campionato di calcio di Serie A. Con questo successo, la squadra allenata da Stefano Pioli, nell'attesa che scendano in campo Milan e Atalanta, sale al settimo posto (26 punti), a -1 dalla Sampdoria che, rispetto ai toscani, in questo momento ha due partite in meno.