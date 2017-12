Pioli: Fiorentina ha meritato di vincere

CAGLIARI, 22 DIC - Una vittoria in Sardegna. E Pioli ritrova vittoria, slancio, anche Babacar. "Ho visto la 'mia' squadra vogliosa di vincere - ha detto l'allenatore della Fiorentina - vero che potevamo segnare prima, ma le partite durano 90'. Abbiamo meritato di vincere". Anche con una difesa rimaneggiata: "Milenkovic non sapeva nemmeno di dover giocare, ma è andato benissimo. Così come Hugo". Adesso si guarda avanti: "Siamo in un momento positivo e questa vittoria in trasferta non può che far bene al morale della squadra, anche in vista delle prossime partite. Bravi i miei ad avere giocato bene contro una squadra viva che in casa con Lopez aveva perso solo contro l'Inter e che contro la Roma ha perso solo all'ultima azione della partita".