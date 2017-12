Festa dello sport al Tennis club Parioli

ROMA, 23 DIC - Si è conclusa nella notte la Festa dello sport del Tennis club Parioli Roma, la cerimonia di premiazione delle attività sportive del circolo. A consegnare trofei e medaglie, il presidente del circolo, Paolo Cerasi, i vicepresidenti Paolo Agnesi e Roberto de Lieto Vollaro, il ds Giorgio Marullo, il segretario Vico Vicenzi, il consigliere Nicola Piromallo, Emanuele Scarfiotti già vicepresidente Fit e past president Tc Parioli, e Nicola Pietrangeli, gli atleti del circolo, i componenti le squadre di A1 maschile e femminile, Roberto Commentucci (presidente Comitato Lazio Fit), Tonino Zugarelli, Vittorio Magnelli. "E' per noi - ha spiegato il presidente Cerasi - un'emozione fortissima essere qui stasera. Siamo presenti in ogni campo, dall'atletica, al tennis, al calcio, tutte le età, dai piccoli ai grandi. E' la sera più bella. Dei campioni che ci rappresentano, dei maestri e dei capitani". Il Tc Parioli ha vinto il trofeo Fit per l'8/o anno consecutivo e per la 24/a volta nella storia su 34 edizioni.