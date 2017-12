Spagna: il Siviglia ha esonerato Berizzo

ROMA, 22 DIC - Un mese fa aveva fatto parlare di sè, e commosso il mondo, per avere rivelato di soffrire di cancro alla prostata, che lo aveva costretto a fermarsi per farsi operare. E' di oggi la notizia che Eduardo Berizzo, allenatore del Siviglia, è stato esonerato dal club. Sebbene la formazione andalusa sia riuscita a conquistare la qualificazione per gli ottavi di Champions e occupi il quinto posto nella Liga, la dirigenza non era contenta del rendimento della squadra. Oggi, pertanto, il Siviglia ha diramato una nota in cui si legge che "il Cda ha preso la decisione di sollevare dall'incarico di allenatore della prima squadra Edoardo Berizzo, per via dei risultati negativi della squadra. Il Siviglia ha già avviato nuove consultazioni per arrivare al nome del nuovo tecnico". Che, salvo sorprese, secondo la stampa spagnola, dovrebbe essere Javi Gracia. Fra le alternative Laurent Blanc, Juande Ramos, l'ex Roma e Barcellona, Luis Enrique.