Maran: "Dispiaciuto per il Chievo"

VERONA, 22 DIC - Rolando Maran non si dà pace per la sconfitta in casa contro il Bologna. "Mi dispiace per i ragazzi, non meritavano questa sconfitta. Siamo stati bravi a reagire quando siamo andati sotto e meritavamo almeno il pareggio. Abbiamo concesso troppo al Bologna, l'ultimo gol è la fotografia del nostro momento: non ce ne va bene una. Rispetto a Crotone c'è stata una reazione, la prestazione l'abbiamo fornita. Peccato, non sarà un Natale sereno, ma dobbiamo pensare subito alla prossima sfida contro il Benevento. Dobbiamo tornare a fare punti", il commento dell'allenatore della compagine veronese.