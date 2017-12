Gattuso:Foto Bonucci con ex Juve?Normale

MILANO, 22 DIC - "Non ci trovo niente di strano nella foto della cena tra Bonucci e i suoi ex compagni della Juventus. Fa rumore soltanto perché è arrivata dopo una sconfitta contro il Verona". Così Gennaro Gattuso, alla vigilia della partita contro l'Atalanta, spegne le polemiche attorno al capitano rossonero, paparazzato domenica sera in un ristorante con Marchisio, Barzagli, Chiellini, e corteggiato da mezza Europa. "A Bonucci - aggiunge Gattuso - non devo fare carezze speciali o regalargli qualcosa. Per come lavora è sempre il primo a metterci la faccia, si assume ogni responsabilità. È un esempio per tutti, uno di quelle che fa di tutto per risolvere i problemi".