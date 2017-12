'Legislatura finisce con salva-Malagò'

ROMA, 22 DIC - ''L'ultimo provvedimento approvato dal Senato non è stata la legge che taglia i vitalizi o quella contro l'omofobia, bensì il salva-Malagò voluto dal ministro Lotti. La legislatura si chiude con una legge ad personam che il ministro dello Sport userà per fare campagna elettorale e raccogliere consenso. L'ultimo esponente del Giglio magico verrà ricordato solo per il favore a quello che è il vero ministro". Così il deputato M5S Simone Valente a proposito del limite dei mandati dei presidenti nelle federazioni sportive fissato a tre. "Ci stupisce questa approvazione - spiega Valente - perché da ambienti Coni emergeva preoccupazione per una legge ad personam. Ma andiamo oltre, in questi giorni stiamo presentando il nostro programma sport. Dobbiamo partire dall'attività motoria a scuola, introducendo un limite di due mandati anche al presidente del Coni. Crediamo che il ricambio generazionale dei vertici delle federazioni sia importante, perché non sono più accettabili le dinastie''.