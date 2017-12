Sci: Hirscher 1/o a Campiglio,Moelgg 4/0

MADONNA DI CAMPIGLIO (TRENTO), 22 DIC - Il campione austriaco Marcel Hirscher guida la prima manche dello slalom speciale della Coppa del mondo di sci a Madonna di Campiglio, con il tempo di 48"46. Alle sue spalle il russo Alexander Khoroshilov in 48"69 e lo svizzero Luca Aerni in 48"83. Miglior azzurro, e 4/o tempo, per Manfred Moelgg in 48"90, quinto è il norvegese Henrik Kristoffersen, vincitore delle due ultime edizioni di questa gara, in 48"95. Poi - dopo la discesa dei primi 30 atleti con condizioni meteo, di pista perfetti e distacchi minimi - per l'Italia vi sono il trentino Stefano Gross al momento 11/o in 49"31 e ancora più indietro l'altoatesino Patrick Thaler in 50"73.