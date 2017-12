Sci: combinata St. Moritz a Lenzerheide

MADONNA DI CAMPIGLIO (TRENTO), 22 DIC - Sarà recuperata a Lenzerheide, sempre in Svizzera, venerdì 26 gennaio prossimo la combinata di Coppa del mondo femminile di St. Moritz, non disputata due settimane fa per maltempo. La gara si aggiungerà così a quelle già in calendario e cioè il gigante del 27 e lo slalom speciale del 28 gennaio. Le ragazze di Coppa del mondo potranno così disputare almeno una combinata prima della gara olimpica di febbraio a PyeongChang.