Gattuso: Ritiro del Milan? Era il minimo

MILANO, 22 DIC - "Portare il Milan in ritiro? Era il minimo. Noi siamo il Milan, dovevamo bollire nel nostro brodo. Non possiamo fare un punto tra Benevento e Verona". Così Gennaro Gattuso, alla vigilia della partita contro l'Atalanta, spiega le motivazioni dietro la decisione di portare la squadra in ritiro. "Fassone lo ha definito un rimedio antico - aggiunge Gattuso - ma spesso le cose antiche sono le più belle. E non è vero che la squadra non fosse d'accordo, nessuno si è ribellato, altrimenti lo avreste saputo da me".