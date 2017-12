Malagò 'Schwazer? Ritardi inaccettabili'

ROMA, 22 DIC - La decisione del laboratorio di Colonia di non concedere le urine di Alex Schwazer alle autorità italiane per l'esame del Dna "è inaccettabile, fa rimanere allibiti". Lo dice il presidente del Coni Giovanni Malagò durante l'incontro di fine anno con i giornalisti, al Foro Italico. "Ogni tanto ci lamentiamo - evidenzia il numero uno dello sport italiano - per come funziona la giustizia ordinaria in Italia, ma si rimane allibiti nel leggere di questo ulteriore rimbalzo con tempistiche che si allungano, di fronte a una richiesta del Tribunale di Bolzano già accolta dai giudici tedeschi. È inaccettabile".