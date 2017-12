Inzaghi, priorità è tornare a vincere

ROMA, 22 DIC - "La priorità è tornare a vincere, perché in casa in campionato è troppo che non lo si fa. Domani abbiamo una buona opportunità, dovremo essere determinati. Il Crotone si giocherà la sua partita". Così Simone Inzaghi carica la Lazio in vista della gara casalinga di domani contro la formazione allenata da Walter Zenga. "E' una gara importante, è una settimana di Natale intensa. Dovremo essere bravi, una partita alla volta - avvisa il tecnico biancoceleste - ho visto il Crotone con il Chievo, è in salute, Zenga è preparato e mi è sempre piaciuto. Ha rafforzato le idee girando molto, lo stimo, sia come allenatore che come commentatore. Ma noi vogliamo tornare a vincere".