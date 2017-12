Lotti 'legge limite mandati federazioni'

ROMA, 22 DIC - "E' legge. Finalmente la norma sul limite dei mandati per i vertici delle Federazioni sportive è stata approvata anche in Senato. Questa misura, che abbiamo fortemente voluto, per la prima volta nella storia dello sport italiano fissa a tre il numero massimo dei mandati per gli organi direttivi delle istituzioni sportive, creando un vera rottura con il passato". Il ministro per lo sport, Luca Lotti, esulta per il via libera al ddl sui mandati dei n.1 delle federazioni sportive. "In questo modo si garantisce da un lato il giusto avvicendamento nei ruoli apicali degli organi sportivi - fa sapere il ministro con una nota -, e dall'altro si consente che gli incarichi abbiano una durata temporale sufficiente per realizzare un progetto sportivo compiuto". "A chi - prosegue il ministro - nelle scorse settimane, con sterili polemiche ha provato invano a ostacolare l'iter parlamentare di questa norma abbiamo dato una risposta concreta, passando dalle parole ai fatti".