Spalletti: budget mercato non importante

MILANO, 22 DIC - "Non ci saranno budget importanti da gestire. Si sta attenti a fare al meglio la nostra professione. Tirare fuori il massimo possibile, consapevoli che abbiamo la forza per arrivare dove dobbiamo": lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, alla vigilia della partita contro il Sassuolo, commentando la situazione imposta dal governo cinese che obbliga le aziende a rendicontare gli investimenti sportivi all'estero, come ricorda il club nerazzurro in un documento di accompagnamento al bond obbligazionale lanciato solo qualche giorno fa. "Ausilio e Sabatini - aggiunge - cercheranno i cogliere la palla al balzo ma quando dico che aspetto che la proprietà parli, il punto è questo. Qualcosa è cambiato perché siamo partiti con delle previsioni e delle possibilità e poi abbiamo dovuto sterzare".