Prudhomme, chiarire presto caso Froome

PARIGI, 22 DIC - Il direttore del Tour de France, Christian Prudhomme, chiede alle autorità ciclistiche di condurre rapidamente le indagini su Chris Froome, quattro volte vincitore della 'Grande Boucle'. Froome deve spiegare alla Federazione internazionale perché un suo campione di urine prelevato durante la Vuelta di Spagna ha mostrato una concentrazione di salbutamolo, sostanza contenuta in un farmaco per l'asma, doppia rispetto al livello consentito. Prudhomme, parlando a France Info TV, ha auspicato "che la situazione si chiarisca, noi vogliamo uscire dall'oscurità e ambiguità. Ovviamente vogliamo un'indagine condotta in tempi rapidi, che non duri per mesi e mesi. Quindi chiediamo all'Uci una risposta il prima possibile". Prudhomme ha aggiunto di non volere un Froome sotto indagine che pedala al Tour. Teme il ripetersi di quanto accadde nel 2011, quando Alberto Contador vinse il Giro d'Italia mentre era indagato per un test positivo al clenbuterolo e si vide togliere il titolo che andò a Michele Scarponi.