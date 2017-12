Allegri, la Roma più favorita di altre

TORINO, 22 DIC - "Bisogna prepararsi al meglio, perché abbiamo grande rispetto per le sue qualità tecniche, fisiche e tattiche". Massimiliano Allegri vede nella Roma, avversaria della Juventus domani sera all'Allianz Stadium, "la più favorita per lo scudetto". "Hanno subito solo dieci gol, in trasferta non è mai stata sotto un minuto", sottolinea Allegri, che fa i complimenti a Di Francesco. "Sta dimostrando di saper dare equilibrio - aggiunge l'allenatore - a un ambiente difficile in cui si passa dalle stelle alle stalle in un attimo".