Pancalli, seminiamo per mondo migliore

ROMA, 22 DIC - "I veri problemi sono di quelli che non arriveranno mai a fare una Paralimpiade, persone che io incontro negli ospedali e che ti fanno capire che dietro il nostro movimento c'è molto più dei nostri campioni. Tra dieci o vent'anni, quanto stiamo seminando oggi avrà sicuramente contribuito a un paese migliore. La nostra è una rivoluzione silenziosa". Il presidente del Comitato italiano Paralimpico, Luca Pancalli, saluta così il 2017, in un brindisi di fine anno con i giornalisti avvenuto alla sede del Cip a Roma. "Il Cip è esploso - ha specificato Pancalli - in tutti i sensi. Piano piano ci siamo conquistati una ribalta con i tanti risultati ottenuti. Grazie anche a Malagò che mi ha supportato nel processo di scorporo del Comitato, da quest'anno divenuto ente pubblico". In tale occasione, Pancalli ha avuto modo di presentare anche la nuova veste grafica del sito (www.comitatoparalimpico.it) e il primo annuario del Cip 'Oltre' redatto dai giornalisti Francesco Volpe e Carlo Santi.