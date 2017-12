Basket: 23 punti James, Cleveland vince

CLEVELAND, 22 DIC - LeBron James ha segnato 34 punti, Kevin Love 27 ed i Cleveland Cavaliers hanno vinto la 12/a partita casalinga di fila, battendo 115-112 i Chicago Bulls nella notte di giovedì dedicata al basket Nba. James ha segnato 11 punti nel quarto tempo, compresi un paio di tiri liberi con 11.1 secondi rimasti da giocare. Per i Cavs è il successo numero 19 in 21 partite. Il rookie Lauri Markkanen ha segnato 25 punti per i Bulls. Ancora meglio ha fatto DeMar DeRozan, autore di 45 punti (record in carriera) contribuendo al successo di Toronto in casa di Philadelphia (109-114), che si era trovata avanti anche di 22. DeRozan nel suo show ha messo a segno anche sei triple. Kyle Lowry ha contribuito con 23 punti per aiutare i Raptors a vincere la quinta partita consecutiva, l'11/a in 12 uscite sul campo. Ben Simmons ha segnato 20 punti per Philadelphia.