golf. Open Italia 2018 al Gardagolf

ROMA, 12 DIC - L'Open d'Italia di golf, per la quarta volta consecutiva, si disputerà in Lombardia. Anche nel 2018. Non più al Golf Club Milano di Monza - questa la novità - ma al Gardagolf Country Club. A Soiano del Lago (Brescia), dal 31 maggio al 3 giugno (il 30 maggio ci sarà la tradizionale Rolex Pro Am), andrà in scena la 75/a edizione della massima rassegna nazionale di golf. Lo ha ufficializzato il Consiglio di presidenza riunitosi presso la sede della Federazione Italiana Golf. "Siamo molto felici - le parole del presidente della FIG Franco Chimenti - di tornare in un luogo fantastico come il Gardagolf Country Club. Il nostro torneo, di grande tradizione e con tanta storia alle spalle, ha visto esibirsi sui nostri migliori percorsi molti fra i più forti giocatori al mondo. Ora è entrato a far parte dei prestigiosi eventi delle Rolex Series e non ho dubbi che la prossima edizione sarà un grande successo".