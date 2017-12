Lovisa, se batto Inter torno a piedi

ROMA, 12 DIC - "Sono pronto a tornare a casa a piedi in caso impresa a San Siro". Parola del presidente del Pordenone, Mauro Lovisa, che a poche ore dalla partita valida per gli ottavi di Coppa Italia contro l'Inter a San Siro assicura di credere nell'impresa della sua squadra. "Vogliamo dar continuità a tutto il lavoro di questi anni - aggiunge ai microfoni di Sky il presidente del Pordenone parlando di progetti futuri - siamo pronti per sbarcare in Serie B, anche se quest'anno dobbiamo recuperare e abbiamo davanti il Padova Avrebbe dato un certo fascino giocare in casa come si fa in Inghilterra - conclude Lovisa presentando davanti alle telecamere di Sky l'inedita maglia dedicata ai colori della città di Pordenone, bianca e rossa, con cui la sua squadra scenderà in campo questa sera a San Siro - il calcio va migliorato e anche questo va migliorato".