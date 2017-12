A Copenhagen Europei nuoto vasca corta

ROMA, 12 DIC - Saranno 36 (21 uomini, 15 donne) gli azzurri in gara da domani e fino al 17 dicembre a Copenhagen ai Campionati europei di nuoto in vasca corta. Alla rassegna continentale parteciperanno complessivamente 700 atleti provenienti da 45 Paesi. La squadra azzurra sarà guidata da Gregorio Paltrinieri e Federica Pellegrini. Assenti per infortunio invece Gabriele Detti e Silvia Di Pietro, oltre a Filippo Magnini che si è appena ritirato dall'attività agonistica. "Gli europei in vasca corta -ha detto il direttore tecnico degli azzurri Cesare Butini- aprono la stagione e sono una tappa intermedia, probante e prestigiosa, del percorso che ci porterà agli Europei in vasca lunga di Glasgow, obiettivo principale del 2018, peraltro di formazione e consolidamento verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. La squadra è stata definita per raggiungere risultati importanti, ma sarebbe sbagliato avere come riferimento l'edizione di Netanya 2015 con tutte le staffette sul podio".