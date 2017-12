Coni, festa per 50 anni Polisportive Pgs

ROMA, 12 DIC - Cinquant'anni di Pgs. Sabato 16 dicembre, presso il salone d'Onore del Coni, si terrà l'evento che celebra mezzo secolo di Polisportive giovanili salesiane: "50 anni di PGS, la nostra storia futura", recita lo slogan, per una giornata (patrocinata da Coni, Roma Capitale e Regione Lazio) all'insegna dello sport con uno degli Enti di promozione sportiva più diffusi in Italia. Ai lavori, introdotti dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, il numero uno delle Pgs, Ciro Bisogno, seguiranno gli interventi di Diana Bianchedi, campionessa olimpica di scherma, Mauro Berruto, allenatore di pallavolo e Francesco Giorgino, giornalista del Tg1. Le Polisportive giovanili salesiane (150.000 tesserati e 2500 le società affiliate in 17 regioni), sono impegnate a sviluppare la dimensione educativa dell'attività sportiva all'interno di un progetto giovani-società ispirato al sistema preventivo di Don Bosco e portato avanti con l'apporto della tradizione e spiritualità salesiana e degli 'alleducatori'. (ANSA).