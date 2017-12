Sci: la cdm in Italia, apre Val Gardena

ROMA, 12 DIC - Grande attesa per l'arrivo in Italia del circuito di Coppa del mondo maschile, con quattro appuntamenti nei prossimi giorni fra Val Gardena e Alta Badia. Si comincia sul Saslong con il supergigante di venerdì 15 e la discesa sabato 16 dicembre (ore 12.15) che vedono convocati 11 azzurri, tra i quali Peter Fill, Werner Heel, Christof Innerhofer e Dominik Paris. Torna in pista Mattia Casse, all'esordio stagionale dopo l'infortunio alla gamba destra occorsogli durante lo slalom della combinata dei Mondiali di St. Moritz. L'Italia vanta in discesa tre successi (due con Kristian Ghedina nel 1999 e 2001 e uno con Herbert Plank nel 1977) e nove podi, l'ultimo dei quali di Paris nel 2014. Quattro invece i piazzamenti fra i migliori tre in supergigante, con un unico successo ottenuto da Heel nel 2008. Domenica e lunedì sono invece in programma le gare sulla Gran Risa, si comincia con il classico gigante, seguito dal gigante parallelo in serale.