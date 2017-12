Atletica: Tortu, concentrato su Europei

ROMA, 11 DIC - "Troppa pressione nell'essere accostato a Mennea? Sicuramente a me fa piacere essere paragonato ad un grande atleta come Mennea. Ma questa pressione forse non l'ho mai sentita perché cerco di non darle tanto peso, sia negli aspetti positivi che negativi di questa attenzione che sto ricevendo, per questo non è stato un grosso cambiamento dopo il Golden Gala". Sono le parole del velocista azzurro Filippo Tortu, tra gli 'ambasciatori' Toyota dell'Italia Team, oggi presente alla presentazione della campagna che il gruppo giapponese ha avviato con Coni e Cip. "Sicuramente so che man mano che vado avanti le aspettative sono molto più alte ma sono tranquillo e voglioso di iniziare la nuova stagione", ha aggiunto Tortu a margine dell'evento. "Siamo una generazione che può fare veramente bene - ha aggiunto Tortu - L'appuntamento più importante prossimo è quello degli Europei di Berlino, prima di provare ad arrivare a Tokyo, anche se il 2020 si sta avvicinando sempre di più".