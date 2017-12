Italia Team, ecco ambasciatori Toyota

ROMA, 11 DIC - A 60 giorni dalle Olimpiadi invernali di PyeongChang e a due anni e mezzo dai Giochi estivi di Tokyo 2020, Toyota lancia in Italia l'iniziativa corporate 'Start Your Impossible', la prima campagna globale che posiziona il gruppo giapponese come Mobility brand, impegnato ad offrire la migliore mobilità possibile per tutti. Un'iniziativa legata alla partnership con il Coni e il Cip e che ha visto oggi alla sede di Roma, la presentazione del Toyota Team, il gruppo di atleti italiani, appartenenti a varie discipline olimpiche e paralimpiche, che sarà Ambassador Team della nuova campagna. Tra gli atleti ambasciatori Toyota, presenti Bebe Vio, Ivan Zaytsev e Arianna Fontana, portabandiera azzurra alle prossime Olimpiadi invernali. Presenti all'evento il numero uno del Coni, Giovanni Malagò, del Cip, Luca Pancalli, l'ad di Toyota Motor Italia, Andrea Carlucci insieme al Top Management Toyota Italia.