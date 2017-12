Maggioranza atleti russi vogliono Giochi

MOSCA, 11 DIC - La maggior parte degli atleti russi vuole partecipare ai Giochi olimpici invernali dell'anno prossimo a Pyeongchang, in Corea del Sud e la commissione atletica sostiene la loro aspirazione. Così il Comitato olimpico russo, ripresto da Interfax, che sottolinea come sia necessario un invito del Cio per attivare le procedure necessarie.