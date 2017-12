Ford Angelucci domina RondeGioiosa Marea

ROMA, 11 DIC - Fabio Angelucci e Massimo Cambria su Ford Fiesta WRC hanno vinto la 5/a Ronde di Gioiosa Marea con miglior corno in tutti e quattro i passaggi sula PS "Gioiosa Marea", anche nei primi due quando il fondo era bagnato. Il pilota romano ed il navigatore messinese di San Pier Niceto, portacolori della New Turbomark hanno iscritto il loro nome per la seconda volta nell'albo d'Oro della gara organizzata dalla Scuderia CST Sport, dopo il successo nell'edizione d'esordio del 2011. Questa volta la vittoria è arrivata al volante di una moderna Ford Fiesta WRC. Sul podio è salito anche lo svizzero Max Beltrami. Terza piazza per il primo dei messinesi in classifica Andrea Nastasi che sulla Renault Cli Super 1600 è stato navigato da Giuseppe Cangemi con i colori del Team del Mago. Sotto al podio continua a sorprendere il giovanissimo Salvatore Lo Cascio che sulla Peugeot 106 di gruppo A.