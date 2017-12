Nba: Belinelli e Hawks ko a New York

ROMA, 11 DIC - Niente da fare per Marco Belinelli e Atlanta, al Madison Square garden di New York, contro i Knicks, che vincono grazie ai 30 punti del lettone Kristaps Porzingis e ai 23 di Doug McDermott. La guardia italiana ha realizzato 13 punti con 2 su 9 al tiro e un ottimo 9 su 9 nei liberi. I Knicks hanno resistito nell'ultimo quarto alla rimonta di Atlanta, che ora è la seconda peggiore squadra dell'intera Nba in classifica, con 6 vittorie e 20 sconfitte, davanti solo a Chicago che ha 5 successi e 20 ko. Per gli Hawks 21 punti di Schroder e 20 di Ilyasova, e domani un altro impegno proibitivo a Cleveland contro LeBron James e compagni.