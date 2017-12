Sassetti vince prima corsa del Ricordo

ROMA, 11 DIC - Entusiasmo e tanti partecipanti a Trieste per la prima Corsa del Ricordo, con partenza e arrivo in piazza Unità d' Italia e un percorso che si è snodato sulle Rive, fino al Porto Vecchio per rientrare nel cuore della città. L'evento, collegato al Giorno del Ricordo, istituito per commemorare le vittime delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata, data che ricorre il 10 febbraio di ogni anno (Legge 30 marzo 2004, n. 92), è stato organizzato da Asi e Comune di Trieste in collaborazione con Apd Miramar, sotto l'egida di Fidal e Federesuli e con il patrocinio della Camera dei Deputati. Due i tracciati, uno Challenge competitivo da 10 chilometri e uno Open non competitivo da 5 chilometri. Primo posto per Alberto Sassetti (Trieste Atletica) in 35:09, secondo Rocco Sorrentino in 35:11, terzo Davide Canetti (Trieste Atletica) in 35:57, prima Federica Bevilacqua (Trieste Atletica) in 37:11, seconda Giulia Schillani (Sportiamo) in 37:32, terza Francesca Lettig (GS Natisone) in 39:36.