Maglionico vince Slalom 'Isola di Dino'

ROMA, 11 DIC -Il primo slalom "Isola di Dino" va a Saverio Miglionico. Il pilota, al volante di una Radical SR4 dell'Asd Pover Racing, è riuscito a precedere gli avversari nella prima edizione di questa competizione automobilistica che abbraccia i meravigliosi scenari di San Nicola Arcella e Praia a Mare, sull'alto litorale tirrenico calabrese. Al secondo posto si è classificato Gaetano Rechichi, al volante di una Ermolli Suzuki della scuderia Piloti per passione. Terzo miglior piazzamento per Vincenzo Manganello, su Fiat A1/9 della Cuore Racing. Quarto miglior andamento per Andrea Cuomo, su Lola Suzuki dell'Autosport Sorrento. Quinto piazzamento per Alfonso Casillo, alla guida di una Elia Avrio St9 della New Generation Racing. La manifestazione sportiva è stata organizzata dall'Automobile Club Cosenza, presieduto da Renato Arena e diretto da Giovanni Caturano, in collaborazione con la Fondazione "Amerigo e Mario De Rosa", e il delegato Sportivo provinciale Aci Sport Franco Molinaro.