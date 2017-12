Premiati a Roma Campioni Mototurismo

ROMA, 11 DIC - "Il Mototurismo è un settore fondamentale per la Federazione Motociclistica Italiana e per il motociclismo in generale". Il Presidente FMI, Giovanni Copioli, ha aperto con queste parole le Premiazioni del Mototurismo 2017, tenutesi a Roma presso il Salone d'Onore del CONI. In un luogo di assoluto prestigio, Copioli ha dato inizio alla cerimonia insieme al Presidente della Commissione Turistica e Tempo Libero FMI, Rocco Lopardo, e al Segretario Generale FMI, Alberto Rinaldelli. Davanti ad una platea di 200 appassionati tra personalità di spicco della FMI, Moto Club e Tesserati FMI, sono stati premiati i migliori sodalizi e partecipanti di: Campionato Nazionale Motoraid, Campionato Turismo Individuale, Trofeo Nord, Trofeo Centro, Trofeo Sud, Campionato Italiano Turismo e Meritum FIM Italia. Un riconoscimento speciale è stato inoltre consegnato a Massimiliano Perrella, autore di un Giro del Mondo in moto della durata di sei anni ricevendo una standing ovation