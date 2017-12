Serie A: Sassuolo-Crotone 2-1

ROMA, 10 DIC - Il Sassuolo ha battuto il Crotone 2-1 nel posticipo domenicale della 16/a giornata. Gli emiliani di Iachini ritrovano la vittoria dopo due sconfitte consecutive e si portano a 14 punti in classifica, scavalcando proprio la squadra del neoallenatore Walter Zenga, quart'ultima a quota 12. Sassuolo avanti 2-0 con le reti di Goldaniga (4' st) e Politano (16'st), il Crotone ha accorciato per un autogol di Acerbi ma non ha potuto evitare la quarta sconfitta consecutiva. Matri, nel finale, si è fatto parare da Cordaz il rigore del possibile 3-1. E' il quarto errore stagionale per i neroverdi su sei tiri dal dischetto.