A 17 anni trionfa nel Memorial Bettega

ROMA, 10 DIC - Kalle Rovanpera ha vinto il 30° Memorial Bettega al Motor Show. L'arrembante 17enne finlandese ha bissato il successo a Bologna Fiere, dopo che nella serata di sabato 9 dicembre aveva conquistato il "Trofeo Pucci Grossi" sul tracciato terra/asfalto dell'Area 48 Motul Arena, sempre gremita di pubblico e straripante nella giornata conclusiva. Una finale da brivido tra giovanissimi minorenni figli d'arte e tutta scandinava, in cui il funambolico finnico vincitore ha duellato con lo scatenato 16enne norvegese Oliver Solberg, la sorpresa del Motor Show 2017, che ha capottato la sua Ford Fiesta durante la finale per la vittoria. A consegnare l'ambito Memorial, il Motor Show Director Rino Drogo ed Alessandro, figlio dell'indimenticato campione Attilio Bettega. Terzo posto su un podio tutto Ford Fiesta WRC per il 23enne Teemu Suninen, un altro giovane finnico in arrivo dalle scene del Mondiale rally, che ha regalato alta emozione ad ogni sfida con una guida acrobatica.