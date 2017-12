Oddo, bene solidità e spirito sacrificio

UDINE, 10 DIC - "Ci prendiamo di buono la solidità e la compattezza che siamo riusciti a dare e lo spirito di sacrificio di tutti e undici". Guarda il bicchiere mezzo pieno Massimo Oddo, al termine della vittoria conquistata per 2-0 sul Benevento, anche se nella ripresa l'Udinese è calata e ha commesso qualche errore di troppo. "Sono stati commessi errori anche nel primo. Avevo detto che il Benevento è una squadra che gioca bene a calcio e quando una squadra gioca bene a calcio - spiega Oddo - può metterti in difficoltà. In questo momento, oltre a un cambio di modulo, la squadra sta subendo anche un cambio di mentalità. C'è tanta frenesia, sono da migliorare i movimenti offensivi, gli inserimenti. Quella è la parte più difficile. Ma ci arriveremo. Prendere pochi gol e fare punti erano i primi obiettivi che mi ero posto arrivando qui - aggiunge il tecnico bianconero - e finora torna tutto''.