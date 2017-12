Napoli: Mertens, è un momento difficile

ROMA, 10 DIC - "Peccato per il risultato di oggi. Nel secondo tempo abbiamo giocato bene, è mancato solo il gol". Così l'attaccante del Napoli Dries Mertens dopo lo 0-0 in casa. "La Fiorentina ha giocato bene, hanno giocatori forti. Nel secondo tempo non l'ho vista, abbiamo fatto noi il gioco, è mancato solo il gol", ha ribadito. "Sappiamo che lungo una strada ci possono essere momenti difficili. In questi momenti dobbiamo essere molto forti - ha aggiunto Mertens -, dobbiamo mettere la testa insieme e secondo me poi ne usciremo più forti. Dobbiamo sempre crederci". "Io voglio fare gol. Anche oggi potevo farlo, mi dispiace - ha detto infine -. È un momento difficile per tutti, vogliamo venirne fuori tutti insieme".